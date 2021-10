Sanremo. Il Riviera Volley Grafiche Amadeo esordisce in serie C femminile fuori casa contro l’Albenga.

La squadra allenata da Cesare Chiozzone, nonostante in tutti i 3 set abbia giocato punto a punto per metà dei set, non ha mai saputo mantenere la costanza e ha subito un netto 3 set a 0, 25 a 17, 25 a 21, 25 a 18 a favore del Volley Albenga.

Il prossimo incontro sarà contro il Volley Albissola, squadra ben attrezzata che ambisce al salto di categoria.