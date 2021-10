Seborga, Massimiliano “Chicco” Iacobucci sconfitto ringrazia i suoi elettori: «Mancò la fortuna non già il valore»

Seborga. Massimiliano “Chicco” Iacobucci di “Seborga rinasce”, nonostante la sconfitta alle urne, ringrazia chi l’ha votato: «Vorrei ringraziare innanzitutto la mia squadra di candidati che ha messo impegno , idee e tanto coraggio per migliorare il territorio del comune di Seborga. Come si disse per un altro caso di storica memoria “mancò la fortuna non già il valore “ . Meta cittadini di Seborga hanno votato per il cambiamento è l’altra metà più qualche altro per la conservazione- Noi continueremo a rappresentare in consiglio comunale nel mobile ruolo di opposizione quella parte giovane e innovativa che rappresentiamo unitamente agli interessi del paese in generale . Oggi è solo l’inizio di una nuova storia per il piccolo principato ! Seborga rinasce resterà viva quale associazione di amici per continuare a dare contributi utili al paese» .