Scuola forestale, dal Rotary otto borse di studio e il sostegno al progetto “Cantiere Forestale - Riviera24

Ormea. Venerdì mattina 22 ottobre la Scuola forestale ha accolto il past president del “Rotary club” di Mondovì Livio Vivalda giunto per consegnare borse di studio agli studenti ritenuti meritevoli per impegno, profitto e buon comportamento nel corso dell’anno scolastico 2019-2020. «Da anni il “Rotary club” di Mondovì dimostra grande attenzione e sensibilità verso la nostra Scuola – ha detto la dirigente scolastica Mara Ferrero – Una scuola che è perla incastonata in un contesto di pregio e le cui peculiarità stanno tutte racchiuse nello slogan “Imparare facendo”: alla Scuola forestale i giovani hanno l’opportunità di acquistare competenze pratiche che oggi il mondo del lavoro ricerca in modo sempre più insistente».

Otto gli studenti, alcuni frequentanti altri già diplomati, che hanno ricevuto la borsa di studio: Gianluigi Canavese, Emanuele Chiarlone, Carlotta Canavese, Gabriele Destefanis, Arcadia Foresti, Jasmina Mebrouk, Lorenzo Nanna e Alessia Sappa. «La collaborazione e attenzione del nostro Club verso la Scuola forestale, così come verso il territorio della valle Tanaro, sono continue e assidue – ha commentato il past president Vivalda – Questa scuola mette al centro l’ambiente e il territorio, binomio su cui anche il nostro Club ha inteso indirizzare importanti risorse. Mi congratulo con i ragazzi di cui apprezzo la scelta scolastica: davvero stimolante l’attività in bosco che, con il cantiere forestale, caratterizza il percorso di studi ultimato il quale avrete concrete opportunità per l’ingresso nel mondo del lavoro».

Da sottolineare il prezioso contributo che, per l’anno scolastico 2020-21, il “Rotary club” ha voluto dedicare alla Scuola forestale, nonostante la pandemia e la didattica a distanza che si è protratta a lungo. In luogo di otto borse di studio nominative, il direttivo ha voluto sostenere per tutti gli studenti la nuova edizione del “Cantiere forestale”, un progetto caratterizzante il percorso di studio, che consentirà loro di acquisire competenze specifiche, direttamente spendibili nel mondo del lavoro. La Scuola forestale di Ormea rinnova pertanto la gratitudine al “Rotary club” di Mondovì, auspicando nuove future collaborazioni.