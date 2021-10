Ventimiglia. Interviene anche l’elicottero Grifo del 118 per uno scooterista ferito. A bordo del suo mezzo, intorno alle 12.30 ha tamponato a forte velocità, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, la colonna d’auto che lo precedeva.

Oltre al velivolo sul posto anche automedica ed ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia. Il ferito è stato soccorso mentre si trovava in stato di incoscienza.