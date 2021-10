Golfo Dianese. Nei quattro comuni del Golfo Dianese la risposta alla chiamata alle urne dei cittadini risulta al momento ancora piuttosto scarsa.

Diano Marina registrava il 28,8% verso le 16; Diano Castello circa il 20% così come Villa Faraldi, attestata per ora al 20/22%; fa eccezione, ma solo con un 30% Diano Arentino dove, come a Diano Marina, sono presenti tre liste.

In ogni cittadina gli elettori sono invitati a partecipare poichè, in caso di non raggiungimento del quorum, un eventuale commissariamento non sarebbe auspicabile; oggi sarà possibile votare fino alle 23, mentre domani dalle 7 alle 15, ricordando che è stato diramato un allerta meteo che potrebbe rendere più difficoltoso l’accesso ai seggi.