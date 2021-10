Imperia. E’ stata inviata anche una squadra dei vigili del fuoco (soccorso alpino e fluviale) dal Comando provinciale in aiuto dei loro colleghi che operano nel savonese. Se nella nostra provincia, infatti, l’allerta meteo arancione non si è ancora, fortunatamente, concretizzata in rovesci temporaleschi, in quella limitrofa la furia degli elementi ha iniziato sin da stamattina a flagellare il territorio. Ad un anno dalla terribile tempesta Alex, l’evento meteorologico che dovrebbe segnare il cambio di stagione dall’estate all’autunno, ha fatto esondare la maggioranza dei corsi d’acqua del savonese, con ponti chiusi e conta dei danni che inizia a farsi sentire nella sua gravosa contabilità.

A Savona, il livello del Letimbro, dopo la piena furiosa di stamane, sembra essere diminuito e i ponti sono per ora riaperti. A Quiliano: il torrente ingrossato a dismisura ha creato gravi disagi con tanto del crollo del ponte in via Tecci. A Cairo Montenotte le condimeteo stanno sensibilmente peggiorando, la polizia locale invita a limitare al massimo gli spostamenti ed è vietato il transito sul ponte dei Chinelli. Ad Altare si registrano frane ed allagamenti. E’ esondato l’Erro a Pontivrea con conseguenti allagamenti diffusi. Per quanto riguarda la viabilità nel savonese – secondo quanto riporta ivg.it – è stato chiuso il tratto di autostrada tra Ceva e Bivio A6/A10 Savona in direzione Bivio A10, causa condizioni meteo. Chiuso in entrata il casello di Millesimo in direzione Savona causa condizioni meteo. L’Sp 29 di Cadibona ancora chiusa per frana e conseguenti smottamenti, così come risulta chiusa, causa frana, la Sp5.

