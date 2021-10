Sanremo. Si è tenuta questo pomeriggio in corso Cavallotti 113, presso il Padiglione Pedriali nel parco di Villa Ormond, la prima Agorà democratica in provincia di Imperia. Temi trattati: infrastrutture e ambiente.

Presente il deputato e presidente della VIII Commissione Parlamentare Alessia Rotta che è stata relatrice dell’evento: «É un’occasione che capita bene perché lunedì voteremo un decreto infrastrutture che riguarda anche tanto questo territorio, finalmente il progetto di messa in sicurezza e fattibilità per l’Aurelia tanto atteso, 8 milioni tra l’anno prossimo e quello dopo. Parleremo anche tanto di come dobbiamo programmare i soldi rispetto al piano nazionale di ripresa e resilienza e come questo si coniuga con le esigenze dei singoli territori».

Presenti anche il sindaco della Città dei Fiori Alberto Biancheri, Cristian Quesada del Partito democratico, l’assessore comunale sanremese Alessandro Donzella, Andrea Gorlero di Amaie Energia e altri esponenti del territorio.

«Anche nella nostra provincia sono partite le Agorà Democratiche per creare un momento di discussione aperto alle associazioni, ai militanti ed ai simpatizzanti che ci seguono. Le Agorà sono aperte sia a tutti gli iscritti al Partito Democratico sia a tutti i cittadini interessati a partecipare a questo percorso. Sarà possibile per i cittadini delle Agorà riunirsi, confrontarsi e proporre le proprie idee, che saranno poi caricate sulla piattaforma digitale per permettere alla comunità di sostenere le proposte ritenute più rappresentative», hanno spiegato gli organizzatori.