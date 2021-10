Sanremo. Un uomo di circa 30 anni è stato aggredito intorno alle 8 in via Roma, a Sanremo, per motivi ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno compiendo accertamenti sull’accaduto.

L’uomo, ferito, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 che lo ha accompagnato in ospedale.