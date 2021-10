Sanremo, tutto esaurito al concerto per bambini dell’Aigam al Floriseum

Sanremo. Al gran completo, domenica, bambini da zero a sei anni, divisi per fasce d’età e i loro genitori hanno partecipato e “respirato musica” insieme ai musicisti, professori Marco Moro (Flauto), Sabine Spath (Mandolino), Mauro Demoro (Percussioni, Cajon e Handpan), Maurizio Pettigiani (Contrabbasso), Roberta Garrione (Pianoforte e voce) e Sara Mazzone (Voce)

Il concerto, diretto dalla professoressa Roberta Garrione ha coinvolto il numeroso pubblico che ha partecipato calorosamente e attivamente alle varie esecuzioni musicali.

I genitori hanno potuto constatare quanto i loro bimbi, anche piccolissimi, abbiano manifestato il loro interesse con interventi , movimenti su ritmo e grandi esternazioni di gioia.

Iniziano inoltre , presso l’ampio salone del Floriseum , i corsi “Musicainfasce®️” per bimbi da zero a tre anni e “Sviluppo Musicalità” per bambini da tre a sei anni” tenute da insegnanti laureati in Conservatorio e Certificati Aigam. La lezione di prova è gratuita, info al 3387733001

Il concerto si ripeterà a Cervo domenica 17 ottobre. Per prenotazioni chiamare il numero 3475648509.