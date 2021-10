Sanremo, turista latitante rispedito in carcere dalla polizia

Sanremo. La Polizia di Stato di Sanremo ha tratto in arrestato e condotto in carcere un uomo a seguito di un controllo e di verifiche nelle banche dati dai quali risultavano un ordine di carcerazione a suo carico.

Nella notte di sabato sera, il personale della squadra volante del commissariato di Sanremo, mentre transitava lungo le vie cittadine, ha notato una coppia di stranieri che a tarda ora passeggiava per il centro. Gli operatori hanno deciso di sottoporre ad un controllo i due giovani in vacanza a Sanremo e l’uomo di ventisei anni risultava gravato da un ordine di carcerazione da eseguire per due anni e otto mesi di reclusione.

A quel punto, dopo i dovuti accertamenti, l’uomo è stato tratto in arresto dagli operatori e condotto in carcere.