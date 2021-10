Sanremo, studenti dell'istituto Tecnico Turistico e Sociosanitario presenti al Gef - Riviera24

Sanremo. Un gruppo di studenti degli indirizzi turistico e sociosanitario dell’IIS “Ruffini- Aicardi” ha partecipato all’organizzazione del Gef svoltosi al Teatro Ariston e al Teatro del Casinò di Sanremo, con mansioni di accoglienza e informazione al pubblico presente, e di supporto ai bambini per quanto riguarda gli allievi del sociosanitario. Questa esperienza rientra nelle attività di P.T.C.O. ossia Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro), obbligatoria per un certo monte-ore e parte integrante del curriculum dello studente da presentare all’Esame di maturità.

L’iis Ruffini-Aicardi ha numerose convenzioni e, pertanto, offre ai suoi studenti ampie possibilità di P.T.C.O. legate anche ai numerosi eventi che si svolgono sul territorio. Infatti, in una città a vocazione turistica come Sanremo, anche nei mesi estivi, è facile vedere gli studenti dell’Istituto Tecnico Turistico impegnati in attività di accoglienza nei musei cittadini, mostre, info-points.

Le attività di P.T.C.O- sono parte dell’offerta formativa dell’istituto e vengono organizzate e monitorate con attenzione da docenti referenti, per i corsi di studio suindicati dai professori Alberto Cavallucci e Silvia Borga.