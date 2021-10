Sanremo, studenti del Ruffini-Aicardi ottengono il titolo di Oss

Sanremo. Dopo il Diploma quinquiennale conseguito a luglio, in questi giorni, gli studenti dell’indirizzo professionale sociosanitario del Ruffini-Aicardi che, su base volontaria, avevano aderito anche al percorso Oss hanno sostenuto gli esami per la qualifica regionale di Operatore Socio Sanitario.

Ci riferisce il dirigente scolastico, la dottoressa Maria Grazia Blanco, soddisfatta del risultato raggiunto: «L’offerta formativa del Ruffini-Aicardi è anche attenta alle richieste del mercato del lavoro del nostro territorio e, con questo percorso Oss offriamo agli studenti possibilità di inserimento lavorativo in tempi brevi, ferme restando anche le possibilità di proseguire gli studi in ambito universitario collegate al Diploma quinquiennale che si ottiene frequentando l’istituto professionale per i servizi socio sanitari. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri studenti che, hanno dato prova di capacità e responsabilità anche nelle fasi del tirocinio, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Covid».

Dettagli più specifici sono forniti dalla professoressa Francesca Notari, docente di Igiene e cultura medico sanitaria dell’istituto, che ha seguito anche gli studenti nel percorso Oss, come referente con l’Asl1 imperiese e le varie strutture sociosanitarie del territorio: «Il nostro istituto ha stipulato delle convenzioni con gli enti della formazione regionale e l’Asl 1 imperiese per permettere agli studenti dell’indirizzo professionale sociosanitario di conseguire anche la Qualifica di Oss. Gli studenti che aderiscono a questo progetto, ovviamente su base volontaria, alla fine del quinquiennio, oltre al Diploma di Tecnico dei Servizi Socio Sanitari, possono sostenere anche l’Esame per conseguire la Qualifica di Operatore Socio Sanitario. La scelta è fatta dagli studenti in terza e, nel corso del triennio, è prevista la frequenza di un monte-ore di tirocinio presso reparti ospedalieri e strutture sociosanitarie, nonché lezioni teoriche da parte di esperti Asl, mentre, per un’altra quota del monte-ore, sono considerate valide le ore di lezione fatte a scuola per Igiene, Psicologia, Metodologie operative e Legislazione sanitaria. L’esame è stato superato da tutti gli studenti, che sono stati apprezzati nelle fasi del tirocinio e sicuramente questa qualifica offrirà loro opportunità di lavoro nelle numerose strutture del nostro territorio».