Sanremo si posiziona seconda tra le città pasta lovers a domicilio - Riviera24

Sanremo. In occasione del World Pasta Day che si celebra lunedì 25 ottobre, Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery, ha raccolto numeri ed evidenze sulla pasta a domicilio. Crescono gli ordini registrando un +135% nell’ultimo anno e Sanremo si posiziona al secondo posto nella speciale classifica delle città pasta-lovers.

Osservando la “geografia” della pasta su Deliveroo, nella speciale classifica, calcolata considerando per ogni città il totale ordini di pasta rispetto al totale complessivo di ordini, delle città che amano maggiormente ordinare pasta a domicilio in testa si posiziona Macerata, seguita da Sanremo seconda, e Rovereto terza. In quarta posizione Siracusa davanti a Tradate. Seguono Desenzano del Garda, Mestre, Casalpusterlengo, Pisa e Bologna a chiudere la top 10.

Analizzando la top 10 dei formati di pasta preferiti emerge un certo equilibrio nelle scelte tra pasta lunga, pasta corta e pasta fresca. Gli insostituibili spaghetti sono in cima alle preferenze degli utenti di Deliveroo, davanti ai paccheri e ai fusilli. Seguono gnocchetti e linguine, al quarto e quinto posto. Penne, tagliatelle, trofie, tortellini e cappelletti completano le prime dieci posizioni.