Sanremo, sessione autunnale all’Accademia di Belle Arti - Riviera24

Sanremo. Il 22 ottobre presso l’Accademia di Belle Arti di Sanremo si è svolta la sessione autunnale di tesi degli studenti che hanno terminato il corso di Architettura d’interni e design e il corso di Grafica e Illustrazione. I temi presentati dai laureandi sono stati, per la maggior parte, improntati sulle tematiche dell’edilizia scolastica partecipata e sostenibile, sul rifitting sostenibile di Yacht, sul design della casa di Italo Calvino, sulle arti performative e il tema dell’inclusione e sul design rivolto alla didattica dei bambini con disabilità. Tutti temi finalizzati alla sensibilizzazione culturale del territorio che hanno trovato e trovano a Sanremo un ambiente sensibile e fecondo. Alla giornata sono stati presenti gli assessori del Comune di Sanremo Silvana Ormea con delega alla cultura; Costanza Pireri con delega ai servizi sociali, che, coinvolgendo il Comune, ha indirizzato gli studenti a proporre un progetto preliminare per la scuola d’infanzia “Borgo Tinasso”; Giuseppe Faraldi con delega al Turismo, Manifestazioni e sport in qualità di soggetto coinvolto alla sensibilizzazione della valorizzazione dell’Edilizia Scolastica.

Alla giornata hanno partecipato anche dirigente del servizio manutenzione Fabbricati, Giulia Barone, e la dottoressa Simona Germinale che hanno indirizzato gli studenti alla scelta dell’architettura scolastica studiata. Non è mancata la presenza dell’archittetto Lanteri, capo delegazione Fai della provincia di Imperia che ha collaborato al tema del progetto Pelagos. Ha avuto un ruolo attivo anche la dottor Gabriella Poli che ha messo a disposizione, consentendo l’accesso agli studenti, la depandance Villa Meridiana appartenente alla famiglia Calvino.

Il professor Giampiero Mele ha commentato: «è strategico e importante per la nostra istituzione avere la collaborazione delle istituzioni, delle associazioni e dei soggetti privati, e colgo l’occasione per ringraziarli pubblicamente per l’attenzione e il tempo che ci dedicano. La loro partecipazione alla vita culturale dell’Accademia è utile sia agli studenti in termini di disseminazione, sia alla comunità sanremese in termini sensibilizzazione e conoscenza delle tematiche sviluppate».