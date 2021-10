Sanremo, riuscito il convegno del Lions Club International 108 Ia3 sull'alimentazione - Riviera24

Sanremo. Alla presenza delle autorità cittadine e lionistiche e di un numeroso e qualificato pubblico si è svolto sabato scorso il convegno “Alimentazione onnivora, vegetariana e vegana” nella splendida e prestigiosa cornice di Villa Nobel a Sanremo, organizzato dal Lions Club International Distretto 108 Ia3 a cura di Liria Aprosio del L.C. Ventimiglia, condotto e moderato dal Past Governatore del Distretto 108 Ia3 Senia Seno.

A confronto i tre regimi alimentari con l’obiettivo di affrontare il sempre più diffuso tema della sana alimentazione, argomento che ha generato nell’uditorio un fortissimo interesse. La dottoressa Stefania Demontis, direttore SSD Nutrizione Territoriale e DCA Asl1 Imperiese, nella sua relazione, “Alimentazione onnivora: Dieta Mediterranea”, ha indicato come il termine onnivoro abbia una connotazione biologica legata alla capacità alimentare di una specie e una valenza culturale, legata alle specifiche abitudini alimentari.

La dieta mediterranea è quindi un sistema di norme di vita o buone pratiche con l’obiettivo di garantire alla persona uno stato di salute ottimale, l’alimentazione intesa come parte integrante e determinante di uno stile di vita sano ed equilibrato su cui influisce la cultura di un luogo, i saperi e le competenze del suo popolo e le antiche tradizioni e pratiche.

La dottoressa Stefania Bambini, biologa nutrizionista Master in alimentazione e dietetica vegetariana, nel suo intervento, “Pianificazione di una dieta vegetariana adeguata”, ha spiegato che per coloro che desiderano mangiare meno o eliminare completamente alimenti animali è necessaria una pianificazione dei pasti per garantire che i bisogni nutrizionali non vengano compromessi. I nutrienti più critici come la Vitamina B12, gli acidi grassi omega 3 e gli altri possono essere integrati con la massima attenzione al consumo di frutta e verdura che rimane l’obiettivo più importante per tutti.

Il dottor Vasco Merciadri, Medico Chirurgo Esperto in Omeopatia e membro Comitato Scientifico Società Vegana, nel suo contributo, “Una sana alimentazione per prevenzione e terapia delle malattie degenerative croniche”, ha messo l’accento su come il cambiamento dell’alimentazione abbia causato l’insorgenza di malattie del benessere (obesità, diabete, ipertensione), che a loro volta favoriscono patologie gravi come neoplasie, malattie cronico degenerative e disturbi cardiaci. Come prevenzione il medico ha consigliato un’alimentazione che rispetta maggiormente la fisiologia dell’essere umano e cioè un’alimentazione a base vegetale, evidenziando i danni del consumo di carne, pesce e derivati.

L’intervento del dottor Claudio Battaglia Chirurgo Oncologo, Responsabile Breast Unit Asl 1 Imperiese Presidente LILT Sanremo – Imperia, “Alimentazione e prevenzione dei tumori”, ha sottolineato come uno stile di vita sano, una dieta equilibrata e l’attività fisica siano fondamentali per la prevenzione dei tumori.

Dopo il dibattito e le domande dei presenti, ha concluso il convegno il dottor Pier Luigi Rossi, medico specialista in Scienze dell’Alimentazione e Docente Universitario che ha dibattuto sul “Il nuovo orizzonte della scienza dell’alimentazione”. La conviviale è stata allestita dell’Istituto Alberghiero “E.Ruffini – D. Aicardi” di Arma di Taggia il team del quale, composto da chef ed alunni, ha provveduto alla elaborazione di tre menu in linea con i tipi di alimentazione oggetto del convegno.