Sanremo, principio di incendio vicino al negozio Liquigas di via Martiri

Sanremo. Principio di incendio all’una e trenta di notte in via Martiri, all’altezza del negozio Liquigas. I vigili del fuoco sono intervenuti, su segnalazione dei residenti, per un piccolo rogo che ha coinvolto alcuni cartoni accatastati vicino a delle bombole del gas.

L’incendio, che fortunatamente ha comportato la bruciatura dei rifiuti e nulla più, è stato prontamente spento dagli operatori del 115. Sul posto si è precipitata anche la polizia. Gli agenti del commissariato locale hanno ascoltato alcune testimonianze per far luce sull’accaduto. Le cause dell’innesco sarebbero da accreditare ad un fatto accidentale.