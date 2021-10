Sanremo, prima accensione ufficiale per la nuova illuminazione del Comunale - Riviera24

Sanremo. Inaugurato ieri sera ufficialmente il nuovo impianto di illuminazione dello stadio Comunale di corso Mazzini. L’occasione è stata quella del posticipo serale, in scena a partire dalle 20, del match di calcio valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie D Girone A.

L’incontro, che vedeva contrapposti i padroni di casa biancoazzurri della Sanremese alla Lavagnese, ha visto gli ospiti vincere per uno a zero. Inizio poco fortunato per i colori cittadini a parte, la nuova luce dell’impianto è il risultato di un’opera di “re-lamping” (sostituzione delle lampade) che ha comportato l’utilizzo di nuovi proiettori al leto, in luogo delle vetuste lampade ad incandescenza. Il risultato è quello di un netto risparmio energetico ed una migliore illuminazione del manto erboso.

I lavori, partiti nel 2019, sono costati complessivamente a Palazzo Bellevue intorno ai 130.000 euro. Sono state sostituite tutte le lampade delle 4 “torri faro” lato nord e sud, con l’aggiunta di 4 nuove su quelle che sovrastano la gradinata scoperta. Sistemate nuove lampade anche sulla tribuna coperta e sostituiti diversi cavi difettosi.