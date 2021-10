Sanremo, pini da abbattere per i lavori del Porto Vecchio. C’è l’ok della sovrintendenza

Sanremo. Destino segnato per quattro pini di via Nino Bixio. Sono quegli alberi dopo l’intersezione con via Gioberti lato mare: la sovrintendenza ai beni ambientali, nei giorni scorsi, ha dato il via libero al loro abbattimento. Le piante in questione, da eliminare se si vorrà sapere cosa c’è di antico sotto la via dove passerà il tunnel da corso Mombello al sottopasso della Croce Rossa, non erano state in effetti giudicate dagli agronomi a rischio crollo imminente, come altre dello stesso filare.

Contro il loro abbattimento, come di molti altri esemplari arborei del verde pubblico matuziano, si sono schierati sin da subito quelli del comitato PAT, i quali recentemente hanno presentato in merito un esposto alla prefettura nel quale si evidenzia, tra le altre argomentazioni, che «Nell’istruttoria della conferenza dei servizi preliminare presentate dal Comune di Sanremo per il progetto di riqualificazione del Porto Vecchio risulta irrinunciabile il mantenimento delle alberature e della pista ciclabile poiché costituisce memoria di un’infrastruttura che ha contribuito allo sviluppo e alla costruzione del paesaggio costiero del ponente ligure».

Nell’intenzione degli addetti al lavoro del Comune, al posto dei pini, si vorrebbe piantare un’alberatura simile a quella di corso Garibaldi, composta da platani che verdi di estate assicurano una rifrescante ombra e spogli d’autunno come in inverno permettono ai raggi di sole di filtrare e riscaldare la via.