Sanremo, picchia una minorenne e fa resistenza a poliziotto: arrestato diciottenne

Sanremo. La Polizia di Stato di Sanremo ha arrestato, nella giornata di giovedì, un ragazzo per resistenza a pubblico ufficiale intervenuto per bloccare l’aggressione che il diciotenne stava commettendo nei confronti di una minorenne.

Nel pomeriggio del 28 ottobre un agente di polizia, mentre transitava per la locale piazza Borea D’Olmo, si è accorto che due giovani stavano discutendo animatamente e, dai loro gesti, che stessero per sfidarsi e colpirsi. Dopo pochi istanti il diverbio è degenerato e l’agente, che stava osservando la vicenda per valutare un eventuale intervento, ha notato che il ragazzo era passato alle vie di fatto aggredendo violentemente la giovane ragazza con delle spinte, facendola cadere a terra.

L’agente è intervenuto prontamente per fermare l’azione dell’aggressore che però, prima di essere definitivamente bloccato, è riuscito a sferrare un violento pugno al volto della ragazza. L’operatore di polizia ha tentato inizialmente un approccio con il giovane per cercare di tranquillizzarlo, spiegandogli che il suo comportamento era inaccettabile e che avrebbe dovuto immediatamente cessare ogni ulteriore azione aggressiva contro di lui e la ragazza.

Incurante degli avvertimenti, notando che l’agente si era frapposto tra lui e la giovane ragazza ferita, l’aggressore ha continuato ad inveire contro l’agente, minacciandolo, impedendogli di identificarlo e cercando anche di sopraffarlo, del tutto incurante dello stato della ragazza che necessitava anche di cure mediche. Grazie anche all’aiuto di due equipaggi della squadra volante intervenuti in ausilio, il giovane aggressore, L.D., sanremese di diciotto anni, è stato infine bloccato, allontanato dalla ragazza e quindi accompagnato in ufficio. Vista la gravità della sua condotta, il giovane è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria per le lesioni provocate alla giovane, risultata essere poi di minore età.

All’esito del processo, l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma, in attesa della successiva udienza.