Sanremo. La manifestazione “Ottobre di Pace” è arrivata alla sua sedicesima edizione con il titolo “Se non si costruisce la pace le guerre non finiscono mai”, per portare anche quest’anno il suo contributo alla diffusione della cultura della pace e della nonviolenza nel nostro territorio.

Il primo evento, giovedì 7 ottobre alle 17 a Villa Ormond, sarà l’incontro con Paolo Lambruschi, inviato del quotidiano Avvenire.