Sanremo, morto Giuseppe Corradi: storico tipografo, esperto giocatore di baseball e minigolf - Riviera24

Sanremo. E’ morto a soli 58 anni Giuseppe Corradi. Era malato da tempo e per questo motivo aveva chiuso e messo in vendita, da circa un mese, la storica tipografia “La Commerciale” di via Volturno, della quale era titolare dal 1981.

Negli anni successivi Corradi ha giocato a baseball nel “Sanremo“, militando anche nella seconda divisione nazionale. La sua passione sportiva non è terminata però quest’ultima disciplina. Da anni era infatti allenatore nel “Minigolf Sport Club San Romolo”.