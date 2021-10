Sanremo, martedì 26 ottobre assemblea generale di Siap Imperia - Riviera24

Sanremo. Si svolgerà, presso il commissariato di Polizia di Stato di Sanremo, il 26 ottobre, dalle 9,30 alle 11,30, l’assemblea generale a cui parteciperà il segretario nazionale Roberto Traverso.

Ecco l’ordine del giorno:

– Stato dei lavori per il rinnovo del CCNL 2019/2021

– Pacchetto specificità: tutela legale, tutela sanitaria e Art. 54 Dpr 1092/73

– Riforma delle relazioni sindacali

– Ricorsi SIAP in atto e stato contenzioso e giudiziario per pensioni e previdenza complementare

– Pensionamenti 2021/2023 e organici insufficienti

– Green pass: la posizione del SIAP

– Sicurezza sul territorio: a Imperia nasce il cartello sindacale di maggioranza a tutela dei diritti dei poliziotti di tutta la provincia

– Occorre coordinamento istituzionale per combattere la criminalità organizzata sul territorio imperiese

– Varie ed eventuali.