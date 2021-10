Sanremo. Un dono alla città per farsi notare, incuriosire e contemporaneamente riqualificare un angolo degradato. E’ stata inaugurata questa mattina dalla vicepresidente della Fondazione Orchestra Chicca Dedali, dal consigliere di amministrazione Federico Carion e da alcuni musicisti, la pensilina-teatro, abbellita con le grafiche della Sinfonica, installata in corso Orazio Raimondo.

Un’idea innovativa, curata negli aspetti tecnici e artistici dal fotografo Fulvio Bruno e da Simona Bettazzi, che si è concretizzata con la riqualificazione di una pensilina logora e danneggiata della Riviera Trasporti, trasformata in una sorta di piccolo teatro simile a quello dove l’Orchestra riprenderà a suonare a partire da questo sabato, con il primo dei tredici concerti in programma della nuova stagione 2021-2022.

«Con la nuova stagione inauguriamo anche un nuovo corso, basato sulla valorizzazione dell’Orchestra Sinfonica perché temiamo che questa prestigiosa istituzione sia poco visibile dalla cittadinanza, spiegano Dedali e Carion. Abbiamo pensato di partire dal fare un dono alla città, con questa pensilina-teatro che espone il programma stagionale dei concerti e al contempo va a riqualificare uno spazio pubblico prima di oggi caduto nel degrado».

«Mi auguro che questa installazione possa rendere tutti un po’ più curiosi e che possa essere un esempio virtuoso per altre aziende locali», ha aggiunto l’assessore alla Cultura Silvana Ormea, presente all’inaugurazione di oggi.

La Sinfonica vuole ripartire dopo l’emergenza Covid (da ieri si può tornare a teatro, con il green pass, senza limiti di posti a sedere), cercando il maggior coinvolgimento di pubblico possibile. E per raggiungere questo fine, il Cda guidato dal presidente-tenore Filippo Biolé ha pensato bene di lanciare una campagna abbonamenti a prezzi ribassati, introducendo l’ingresso totalmente gratuito per gli under 25. Da quest’anno sarà inoltre possibile pagare in biglietteria anche con il Pos. Tutte le informazioni sulla stagione autunnale e i prezzi applicati si possono trovare su www.sinfonicasanremo.it.