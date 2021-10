Sanremo, in consiglio comunale salta la discussione su Riviera Trasporti. Dalle opposizioni bordate ai vertici aziendali

Sanremo. Nel giorno dello sciopero degli autisti e della cruciale udienza sul pignoramento dei conti, il consiglio comunale monotematico convocato a Palazzo Bellevue per parlare di Riviera Trasporti non si terrà. A concordarlo sono stati maggioranza e opposizione, su proposta del sindaco Alberto Biancheri, che ha chiesto a tutti i gruppi consiliari di rinviare la discussione in attesa dei prossimi sviluppi.

Proposta accolta dalle minoranze che, per bocca dei consiglieri Luca Lombardi (FdI), Daniele Ventimiglia (Lega) e Andrea Artioli (Liguria Popolare), hanno rimarcato l’assurda situazione in cui si è venuta a trovare la società provinciale questa mattina, quando né i vertici aziendali passati e presenti (i presidenti Riccardo Giordano/Giovanni Bargagallo) né i legali della società del trasporto pubblico locale (lo studio Pericu di Genova), erano a conoscenza che l’udienza per lo sblocco dei conti si sarebbe svolta come da programma, tanto da averla data per rinviata salvo poi correre in extremis ai ripari.

Motivo del rinvio del punto all’ordine del giorno del consiglio comunale è stata anche l’assenza in assise dei vertici di Riviera Trasporti, ritenuta dalle opposizioni una scorrettezza istituzionale perpetrata in un momento molto delicato per l’azienda. Nel corso della discussione preliminare il capogruppo Ventimiglia ha sollevato la questione del nuovo consigliere di amministrazione indicato dal Comune di Sanremo, il manager di Rfi John Pasqui, la cui nomina è attualmente in sospeso per via di accertamenti sulla sua compatibilità come responsabile di Rete ferroviaria italiana e consigliere del Cda di Riviera Trasporti. Sul punto il sindaco Biancheri ha spiegato che l’impasse in cui si trova attualmente il nuovo management – nominato ma ancora non operativo -, non è dovuto al caso di Pasqui.