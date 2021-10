Sanremo, il patron dell'Ariston Vacchino eletto presidente Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Riviera24

Sanremo. Il patron del Teatro Ariston di Sanremo, Walter Vacchino, è il nuovo presidente di Agis, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, della Liguria.

La nomina è arrivata ieri, quando l’assemblea regionale, con sede a Genova, si è riunita per rinnovare le cariche sociali in vista del prossimo triennio. Non è la prima volta che Vacchino ricopre l’incarico di presidente: lo è già stato dal 2008 al 2017. Dopo di lui era stato eletto Angelo Pastore, ex direttore del teatro nazionale di Genova.

Insieme a Vacchino presidente, sono stati nominati: vicepresidente Andrea Cerri della Compagnia Gli Scarti, esercente del Teatro Impavidi di Sarzana e tesoriere Alberto Passalacqua, già presidente di Anec Liguria.

Consiglieri, oltre a Vacchino, anche Andrea Cerri, Alessandro Giacobbe, Giancarlo Giraud, Antonio Languasco, Giunio Lavizzari, Alberto Passalacqua, Amedeo Reposi e Barbara Visentini.

Il nuovo Collegio dei Probiviri, invece, è composto da Marco Ghelardi e Augusto Venchi; revisori dei conti saranno Gianluca Busseti e Claudio Silvestri.