Sanremo. I film in programmazione al cinema Ariston dal 21 ottobre:

Ariston – il 21, 22, 23 ottobre – Premio Tenco orario 21.

IL 24 ottobre – “Ron“– orario 17, 19.

IL 24 ottobre – “La scuola cattolica” orario 21.30 v.m. 18 anni

Dal 25 al 27 ottobre – “Time is up” – orario 17.15, 19.30, 21.45

Ritz – dal 21 ottobre “Baby Boss” orario 16.30

dal 21 ottobre “Halloween kills” orario 19, 21.30

Prezzo intero € 9,00 – ridotto € 7,00

Martedì cinema prezzo unico € 6,00 escluse anteprime

Ariston Roof sala 1 – dal 21 ottobre – “Venom: la furia di Carnage” –

orario 17.15, 19.15, 21.15

Ariston Roof sala 2 – dal 21 ottobre – “No time to die” orario 17, 21.

Ariston Roof sala 3 – dal 21 ottobre al 23 e dal 25 al 27 ottobre – “Ron” –orario 17, 19.

Ariston Roof sala 3 – dal 21 ottobre – “The last duel” – orario 21.15

Il 24 ottobre – “The last duel” – orario 17.30 21.15

Ariston Roof sala 4 – dal 21 al 26 ottobre “Marilyn ha gli occhi neri” orario 17, 19, 21.

Ariston Roof sala 4 – il 27 ottobre – rassegna ottobre di pace proiezione del film “I racconti di Parvana” orario 17, 19.30, 21

Prezzo d’ingresso € 5,00

Prezzo intero € 8,00 – ridotto € 6,00

Martedì cinema prezzo unico € 5,00

L’acquisto dei biglietti sarà disponibile alla cassa dell’Ariston on line dal sito www.aristonsanremo.com scegliendo possibilmente l’opzione “stampa a casa” e presentandosi all’entrata con il biglietto stampato. Per informazioni andare sul sito www.aristonsanremo.com.