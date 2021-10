Sanremo Giovani, in 711 per due posti al Festival 2022 - Riviera24

Sanremo. 711. É questo il numero dei talenti emergenti che hanno inviato la propria domanda di partecipazione a “Sanremo Giovani“, il programma che andrà in onda nel mese di dicembre dalla Città dei Fiori.

Per i 62 gruppi e 649 cantanti singoli, di cui 270 donne e 379 uomini, l’opportunità è ghiotta; i due vincitori del concorso avranno infatti la possibilità di calcare il palcoscenico del teatro Ariston durante la settimana del 72° Festival di Sanremo, in programma dal 1° a 5 febbraio, al fianco dei Big della musica italiana.

«É un nuovo inizio e a tutte le ragazze, i ragazzi e ai gruppi musicali che si sono iscritti vanno il mio in bocca al lupo e un grazie speciale per il doppio impegno che si sono assunti: quello di preparare un brano inedito per Sanremo Giovani e un altro con il quale sognare il palco del Festival – ha dichiarato Amadeus ad Ansa – . Ora, come in passato, sarà un’impresa affascinante selezionare i brani più belli: il cammino verso il teatro Ariston è iniziato. D’ora in poi saranno musica e testi a riempire le nostre giornate lavorative», ha concluso il conduttore e direttore artistico dell’edizione 2022.

Si tratta di un ritorno alla formula sperimentata da Claudio Baglioni nel 2019 che portò alla vittoria della kermesse canora proprio uno dei giovani, Mahmood, oggi tra i cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano e con una carriera lanciata più che mai anche al di fuori dei confini nazionali.

Le selezioni prenderanno il via a partire dall’8 novembre, i 30 prescelti saranno successivamente valutati dalla commissione artistica che infine sceglierà otto artisti a cui andranno ad aggiungersi i quattro provenienti da Area Sanremo.