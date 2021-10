Sanremo, giornata dedicata agli #Erasmusdays al liceo Cassini

Sanremo. Nell’ambito delle attività #Erasmusdays 2021 che si stanno svolgendo in contemporanea in tutta Europa, il liceo “G. D. Cassini” di Sanremo racconta alla comunità cittadina e al territorio le esperienze realizzate

nell’ambito del progetto Erasmus+ S.H.A.R.E. (Sharing Heritage and Realize Europe) che si è da poco concluso. Il filo conduttore di questo lavoro, nato nel 2019 da un’idea dei professori Walter Scavello e Tiziana Marchiani, è stato la valorizzazione del patrimonio culturale locale tangibile e intangibile.

Le cinque scuole partner (Italia, Lituania, Turchia, Inghilterra e Polonia) si sono incontrate sia fisicamente che virtualmente ed hanno lavorato insieme nella realizzazione di una piattaforma online che raccoglie informazioni, esperienze personali insieme a tutte le attività realizzate. E’ stato anche un momento per ricordare gli altri progetti Erasmus+ ed eTwinning in corso che, oltre a rappresentare esempi di didattica innovativa, permettono un’apertura europea della scuola e ci fanno guardare con ottimismo e voglia di fare al prossimo futuro.