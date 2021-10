Sanremo, Fratelli d’Italia presenta un ordine del giorno contro i totalitarismi - Riviera24

Sanremo. Luca Lombardi del Gruppo Fratelli d’Italia ha presentato un ordine del giorno contro i totalitarismi chiedendo al sindaco e l’Amministrazione comunale di «esprimere la sua totale adesione morale e politica ai principi contenuti nella predetta risoluzione europea contro ogni totalitarismo e a trasmettere l’ordine del giorno al Presidente del Consiglio; di celebrare il 23 agosto come la Giornata europea di commemorazione delle vittime dei regimi totalitari e a sensibilizzare le generazioni più giovani per il tramite del coinvolgimento di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio, di promuovere la documentazione del tragico passato totalitario per le vicende che hanno concretamente interessato il territorio comunale e di affermare la cultura di una memoria condivisa che respinga i crimini dei regimi nazisti, comunisti, fascisti e stalinisti e di altri regimi totalitari e autoritari del passato».

Ecco l’ordine del giorno.