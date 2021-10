Sanremo, Fratelli d’Italia: «Felici per il finanziamento di 1,2 milioni per la messa in sicurezza de La Vesca» - Riviera24

Sanremo. «Vogliamo esprimere tutta la nostra soddisfazione per il finanziamento di 1,2 milioni da parte di Regione Liguria per Sanremo per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana e difesa del suolo». A parlare sono il capogruppo in consiglio comunale Luca Lombardi e il portavoce di Fratelli d’Italia Antonino Consiglio.

«Grazie all’impegno e al grande lavoro di squadra di Regione Liguria Sanremo riceverà un’importante contributo per avviare un grande progetto per il territorio. Un ringraziamento anche all’assessore competente Giacomo Giampedrone per aver portato in giunta questa importante delibera votata anche dal nostro assessore al turismo Gianni Berrino» – dicono.