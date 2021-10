Sanremo, “fiera di ottobre”: scatta divieto di sosta e di transito

Sanremo. Domenica 10 ottobre torna la tradizionale “fiera di ottobre” che, per garantire lo svolgimento in sicurezza nel rispetto delle normative anti Covid, si terrà sul Lungomare Calvino con orario di vendita al pubblico dalle 8 alle 19.

In occasione della Fiera, domenica entreranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 00.00 alle 21.30 e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle 5 alle 21.30 in:

– Lungomare Italo Calvino entrambe le carreggiate

– Piazzale Dapporto, area levante tra il primo e il secondo attraversamento pedonale.

Inoltre, in via Adolfo Rava verrà osservato il senso unico di marcia da via Nino Bixio a piazza Cesare Battisti mentre in via Martiri sarà sospesa la rimozione dei veicoli.