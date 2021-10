Sanremo, farmacie prese d'assalto per il tampone - Riviera24

Sanremo. Da domani, per lavoro, entra in vigore l’obbligatorietà del green pass o del tampone ogni due giorni e le farmacie vengono prese d’assalto. Nel territorio comunale sanremese sono 6 le attività nelle quali è possibile, a prezzo calmierato, eseguire il test covid, in alcune di queste anche senza prenotazione.

Come nel caso di quella nella centralissima piazza Colombo, dove oggi pomeriggio c’è stata costantemente la coda fuori dai suoi locali, per non dire assembramento. Intanto, in provincia di Imperia, si stima che siano circa 55.000 le persone non ancora immunizzate, delle quali 15.000 senza vaccino per motivi di salute e le restanti per propria volontà.