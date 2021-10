Sanremo. «E’ una vergogna, non sono dossi, sono una catena montuosa». A parlare è Anna, la madre di Alessia, una quindicenne che ieri verso le 10.30, mentre stava imparando ad andare sul motorino in vista l’imminente esame del patentino, è caduta a causa di una deformazione del manto stradale, una delle tante in via Padre Semeria, dovuta alle radici dei pini che crescono a bordo della carreggiata. La giovane stava viaggiando a bassa velocità, seguita dalla madre in auto e preceduta dal fratello in scooter.

Quello di Alessia non è che l’ennesimo incidente causato dalla strada dissestata, tra l’altro direttrice fondamentale dal casello si Sanremo Ovest al centro città. La zona è quella del civico 126, vicina a dove, il 18 maggio del 2019, un giardiniere 49enne, Gianluca Balzano, aveva perso la vita in una tragica caduta in moto, causata anche e soprattutto dagli avvallamenti nell’asfalto. La madre della ragazza, che fortunatamente non ha riportato ferite gravi, ha già annunciato che farà denuncia per l’accaduto.