Sanremo, donna sequestrata con la forza. A processo muratore 35enne

Sanremo. L’accusa è quella di sequestro di persona, lesioni, simulazione di reato e sul banco degli imputati c’è un muratore 35enne di origini albanesi, ma da tempo stabile nella Città dei Fiori, Ervis Shaba.

Andrà a processo in tribunale ad Imperia, dopo aver scontato un periodo ai domiciliari, il 7 novembre prossimo, con la formula del rito abbreviato, subordinato all’ascolto di un testimone, ovvero la parte lesa.

I fatti, svoltisi a Sanremo, risalgono al 9 agosto scorso e l’uomo era stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per aver, dopo un diverbio condominiale, trascinato, chiuso e trattenuto in casa sua una vicina di appartamento, con l’uso della violenza e la complicità della moglie. A sua giustificazione aveva detto che era stata la vicina ad introdursi in casa senza che le fosse consentito, di qui anche l’accusa di simulazione di reato.