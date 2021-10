Sanremo, consigliere comunale senza green pass sbattutto fuori dal Comune

Sanremo. Non ha il green pass, consigliere comunale sbattuto fuori da Palazzo Bellevue. E’ quanto accaduto questa mattina a Umberto Bellini, storico amministratore della Città dei Fiori ed ex assessore che oggi si è visto respingere all’ingresso del Comune. Motivo. Molto semplice: per i consiglieri comunali si applicano le nuove norme valide dal 15 ottobre per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, compresi assessori, sindaci e persino parlamentari. Nei palazzi del potere si può entrare solo con certificazione verde.

Quello del consigliere Bellini è il primo caso in provincia di Imperia di amministratore pubblico senza green pass (non vaccinato) che dovrà trovare una maniera alternativa per continuare a svolgere il compito di rappresentante i cittadini. «Da quando è stato approvato l’ultimo decreto del fenomeno di Draghi mi trovo nell’assurda situazione di non poter portare avanti serenamente il mio mandato da consigliere comunale, se non spendendo cifre insostenibili in tamponi per chi, come me, racimola poche centinaia di euro al mese di gettone di presenza, – spiega il diretto interessato.

Ci tengo a precisare che non sono un no vax, non sono un complottista e non ho nulla contro i vaccini. Semplicemente questo per il Covid-19 mi fa paura. Una paura che non riesco a superare da quando, alcuni anni fa, ho avuto delle forti reazioni avverse al vaccino antinfluenzale. Trovo sia paradossale chiedere il green pass per entrare in municipio ai consiglieri, quando non viene richiesto ai cittadini. Quando questa mattina il segretario comunale mi ha chiesto, con estrema gentilezza, di mostrare il green pass, ho risposto con altrettanta gentilezza che se voleva potevo esibire lo skipass. Sono imbestialito, dopo 25 anni di onorato servizio non posso più entrare in Comune».

Ora come farà? Conclude Bellini: «Mi domando come faranno in quei piccoli enti locali del nostro entroterra dove non sono presenti gli strumenti per collegarsi in streaming. Per il mio caso chiederò al presidente del consiglio comunale di permettermi di continuare a fare il consigliere “a distanza”, sfruttando la tecnologia, così come accaduto durante il lockdown».