Sanremo, conferita la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Sanremo. E’ stata conferita questa sera, in apertura del consiglio comunale, la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. A ricevere l’onorificenza è stato il tenente colonnello dell’Esercito Enrico Ciucci in rappresentanza delle associazioni d’arma. L’iniziativa, di carattere nazionale, era stata accolta dalla giunta Biancheri nei mesi scorsi.

Il prossimo 4 novembre ricadrà il centenario del Milite Ignoto che sarà celebrato all’Altare della Patria. Nell’ambito delle varie iniziative commemorative, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani aveva segnalato a tutti i sindaci l’iniziativa promossa dal Gruppo delle Medaglie d’oro al Valor Militare d’Italia, con l’intenzione di conferire al Milite Ignoro proprio la cittadinanza onoraria. Istanza accolta da Palazzo Bellevue.

«E’ un importante riconoscimento – commentano il sindaco Alberto Biancheri e il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande – perché anche Sanremo vuole unirsi alla commemorazione del 4 novembre, che tanto significato ha per la nostra storia. Il Milite Ignoto è un simbolo del nostro Paese, emblema dei militari caduti in guerra. Sanremo è orgogliosa di ricordarlo nella sede istituzionale per eccellenza, il consiglio comunale». L’istruttoria che ha portato al gesto simbolico di oggi è stata portata avanti dall’assessore alla Cultura Silvana Ormea.