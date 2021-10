Sanremo, con una cerimonia religiosa Anfi ricorda i militari deceduti

Sanremo. La sezione A.N.F.I. di Sanremo, il 29 ottobre alle 11, come già avvenuto per gli anni precedenti, organizza una cerimonia religiosa, che si terrà presso la chiesa San Rocco di Sanremo (zona Foce), per ricordare i militari del corpo deceduti che hanno prestato servizio nella circoscrizione di Sanremo.

Sarà officiata dal Cappellano Militare di Genova, don Fabio Pagnin, coadiuvato dal parroco, don Marco.

Alla cerimonia parteciperanno autorità civili e militari della Regione Liguria.