Sanremo, clandestini nascosti in un camion scoperti dai carabinieri

Sanremo. Quattro stranieri di nazionalità pachistana, senza regolare permesso di soggiorno, sono stati scoperti dai carabinieri nascosti all’interno di un mezzo pesante. E’ successo stamane, in corso Mazzini, di fronte allo stadio Comunale.

L’ispezione dei militari dell’Arma è avvenuta in seguito all’allarme lanciato dello stesso autista del veicolo coinvolto, un italiano alla guida di un camion a rimorchio. I quattro sono stati rinvenuti, in buone condizioni di salute, all’interno del cassone porta merci. Per loro è scattata la procedura di rito con la segnalazione in questura a Imperia e l’invito formale a lasciare al più presto il territorio nazionale.