Sanremo, «Chiuso in difesa della Costituzione»: commerciante manifesta contro green pass - Riviera24

Sanremo. «Chiuso in difesa della Costituzione». E’ la motivazione che ha spinto un commerciante di Sanremo a chiudere il proprio negozio per protestare contro l’obbligo di green pass indispensabile da oggi per recarsi al lavoro.

Una decisione presa dai proprietari della mesticheria Vigo, storico e apprezzato negozio di belle arti di via Roma che ha recentemente festeggiato il centenario della nascita dell’attività. I titolari hanno abbassato le saracinesche per esprimere la loro obiezione contro gli obblighi imposti dal decreto governativo del 21 settembre scorso e dai due Dpcm firmati dal premier Mario Draghi.