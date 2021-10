Sanremo. Strada per Poggio bloccata da un camion incastrato in curva. E’ quanto accaduto questa mattina in via Val d’Olivi, dove un tir commerciale è rimasto “intrappolato” in un tornante mentre si dirigeva in direzione della frazione matuziana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’autogrù e la polizia municipale. La strada rimarrà temporaneamente bloccata in entrambi i sensi di marcia fino al termine delle operazioni.

Sanremo, camion incastrato sulla salita per Poggio. Strada bloccata