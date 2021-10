Sanremo, cambia l’assetto del centrodestra. Stella: «Siederò in opposizione con la Lega»

Sanremo. «Auguro buon lavoro al dottor Marco Stella. Conosco bene le capacità professionali di Marco e credo potrà essere un valore aggiunto per la Lega di Sanremo e per l’attività amministrativa del comune. In qualità di segretario provinciale della Lega non posso che complimentarmi con la sezione locale del movimento che sta lavorando molto bene, sta crescendo e si sta strutturando per rappresentare adeguatamente le istanze dei sanremesi» – afferma l’onorevole Flavio Di Muro riferendosi all’ingresso in consiglio comunale del commercialista sanremese Marco Stella.

«Ringrazio Federica Cozza per avermi comunicato la sua volontà di dimettersi dalla carica di consigliere comunale e le auguro buon lavoro per questo nuovo impegno lavorativo. Quando sarà accertato il mio ingresso in Consiglio comunale accetterò con entusiasmo e spirito costruttivo. Andrò a rappresentare gli amici che alle scorse comunali mi hanno dato fiducia con la loro preferenza, ma anche tutti i sanremesi che vorranno confrontarsi con me su idee e progetti per la nostra città. Siederò in opposizione, con la Lega, in coerenza con il mandato conferitomi dagli elettori» – dice Marco Stella.