Sanremo. Sanremo Baseball Club in lutto per la scomparsa di Giuseppe Corradi.

«Oggi è mancato Giuseppe Corradi, Beppe per tutti gli appassionati del baseball sanremese. Se n’è andato dopo una lunga sofferenza lasciando un vuoto molto evidente. Il mondo del Sanremo Baseball lo ricorda con affetto per il suo impegno, il suo aiuto e per la sua costante disponibilità nei confronti del club. Vogliamo esprimerti la nostra riconoscenza e il nostro ringraziamento! Ciao amico, senza retoriche rimarrai per sempre nei nostri cuori» – dice il Sanremo Baseball Club.