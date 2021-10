Sanremo, anticipata a sabato la partita tra Sanremese e Saluzzo

Sanremo. La Lnd, a ratifica degli accordi intercorsi tra le due società, ha disposto l’anticipo della gara tra Sanremese e Saluzzo, valida per la sesta giornata di campionato, inizialmente in programma al Comunale domenica 17 ottobre, a sabato 16 ottobre con inizio alle 16.

I biancoazzurri, dopo la vittoria di Fossano, usufruiranno di un giorno di riposo e riprenderanno la preparazione oggi. Da monitorare le condizioni di Maglione (dolore al ginocchio), che prosegue le terapie concordate con lo staff medico, e di Pellicanó che venerdì in allenamento ha rimediato un colpo al ginocchio e non ha partecipato in via precauzionale alla trasferta in Piemonte. Questo, nel dettaglio, il programma della settimana:

– Lunedì 11 ottobre: libero

– Martedì 12 ottobre: pomeriggio allenamento al Comunale

– Mercoledì 13 ottobre: pomeriggio allenamento ad Ospedaletti

– Giovedì 14 ottobre: pomeriggio allenamento ad Ospedaletti

– Venerdì 15 ottobre: mattino rifinitura al Comunale

– Sabato 16 ottobre: Sanremese – Saluzzo al Comunale alle ore 16.