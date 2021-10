Sanremo, anche (sedicenti?) cattolici contro il green pass. Ecco Solidarność in salsa italiana - Riviera24

Sanremo. Questi mancavano all’appello nelle proteste contro il green pass. Almeno nella Città dei Fiori. Si sta parlando dei cattolici (o sedicenti tali) che si sono schierati contro il documento vaccinale obbligatorio per poter lavorare.

Ieri pomeriggio in piazza Colombo, esattamente due di loro, hanno esposto altrettanti striscioni. Uno recitava “no green pass no stato d’emergenza” e l’altro svelava il gruppo al quale sembra appartenere la coppia di manifestanti: niente meno che “Solidarność”. Ma non l’originale versione polacca con a capo Lech Wałęsa (premio Nobel per la pace nel 1983 e presidente della repubblica dal 1990 al 1995) del sindacato clandestino cattolico ed anticomunista, bensì quella italiana, misconosciuta finora ai più.

Nel suo sito internet si legge che, il movimento fa «Appello a tutte le categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi, inclusi i professionisti ad aderire a questo sciopero generale contro l’ emanazione di leggi ingiuste e discriminatorie che limitano anti-costituzionalmente e subdolamente la liberta di ogni cittadino italiano» e si schiera «Contro l’uso coercitivo e pretestuoso del Green Pass e la discriminazione dei non vaccinati. Contro la narrativa bugiarda del governo, del CTS, dei politici e degli organi di stampa allineati sul COVID-19 .Per la libertà di terapia e la giustizia sanitaria, lavorativa, economica e sociale».

In piazza ieri i due manifestanti si sono portati anche un sistema di amplificazione, forse sperando di poter arringare una folla – che non si vista – in un comizio, non si sa se improvvisato o meno.