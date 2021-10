Sanremo, al via un corso per diventare volontario del Cav

Sanremo. Il 26 ottobre parte il corso per diventare volontario ed entrare a far parte della grande famiglia del Cav.

Ci saranno tre incontri per scoprire più da vicino l’associazione. «La presidente Sara Tonegutti terrà il primo incontro, dove ci si racconterà; il 2 novembre ci sarà la psicologa Chiara Martucci e si parlerà della relazione d’aiuto; al terzo appuntamento, il 9 novembre si incontreranno la responsabile educativa della Casa di Accoglienza “Miracolo della Vita” di Taggia Angela Rottino e la responsabile del Cav di San Martino Loredana Forno. Per fare volontariato serve buona volontà, un po’ di tempo ma anche preparazione: bisogna capire quali risorse mettere in campo e come si può aiutare. Al C.a.v. ognuno può trovare il suo spazio. Vi aspettiamo!» – dice il Cav.