Sanremo, al via il Premio Tenco 2021 - Riviera24

Sanremo. Mancano appena 24 ore alla 44° edizione della rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco 2021) in programma il 20, 21, 22, 23 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Un’edizione che mai come quest’anno, si è voluta rendere ancora più ricca e trasversale anche nel tema, il titolo infatti sarà: “Una canzone senza aggettivi”.

Il tema. Nelle parole del responsabile artistico Sergio Secondiano Sacchi la spiegazione del titolo: «Per prendere le distanze da quella che una volta veniva semplicemente definita “musica leggera”, dalla fine degli anni Cinquanta l’uso di genitivi e aggettivi ha sempre condizionato la canzone italiana. Come logico e naturale, i desideri di differenziazione e di orgogliosi posizionamenti hanno infarcito il vocabolario musicale di denominazioni indicanti non solo la provenienza o il linguaggio (etnica, rock), ma anche il contenitore di diffusione (commerciale, da festival) stabilendo automaticamente una sorta di contrapposizione qualitativa. Il sapore ideologico di tale contrapposizione ha creato anche più di un punto interrogativo (Azzurro è canzone commerciale se interpretata da Adriano Celentano e d’autore se cantata da Paolo Conte?). Per di più, l’antica antitesi tra una canzone di bassa qualità destinata ai grandi numeri e una di qualità destinata a un’élite veniva a cadere nello stesso momento in cui i maggiori cantautori occupavano i primi posti nelle classifiche di vendita».

«Se la contrapposizione tra provenienze e contenitori aveva una logica pregnante negli anni ’60 e ’70 – ha proseguito Sacchi – non possiamo pensare di restare lì immobili e che il mondo intorno a noi sia immutato. Il Tenco ha quarantanove anni, siamo più duraturi della DDR, è caduto il muro di Berlino è inutile immaginare un mondo immutabile, che vuole ancora fili spinati ideologici e culturali. Rappresentando obsolete barriere culturali, estetiche e qualitative, certe etichettature e denominazioni di origine incontrollata hanno perso ogni ragione di sopravvivenza. Non volendo rappresentare un’istituzione che esiste solo per dare patenti di qualità al cantautorato italiano e riprendendo le autorevoli indicazioni di Luciano Berio e di Roberto Leydi, il Club Tenco crede che, riguardo alla canzone, gli unici aggettivi con diritto di cittadinanza siano “bella” o “brutta”. Perciò, guardando al futuro più prossimo e pensando che per “canzone d’autore” si debba considerare una canzone “bella” indipendentemente dal contenitore di provenienza, il titolo di questa Rassegna della Canzone d’Autore sarà “Una canzone senza aggettivi”».

Proprio in quest’ottica sul palco si avvicenderanno ben otto Premi Tenco 2021. A rappresentare il pensiero di questa edizione ci saranno, infatti, cantautori, autori e interpreti tra i premiati: Fiorella Mannoia, Mogol (per le opere realizzate con Lucio Battisti), Enrico Ruggeri, Stefano Bollani, Vittorio De Scalzi, Paolo Pietrangeli, il premio Tenco Internazionale Marisa Monte e il Premio Tenco operatore culturale Pere Camps.

Non mancheranno le performance dei vincitori delle Targhe Tenco 2021: Samuele Bersani, Madame, Peppe Voltarelli e i Fratelli Mancuso. I giovani artisti Lucio Corsi e Senza_cri arriveranno invece da Il Tenco Ascolta, una serie di live in giro per l’Italia, durante i quali il Club invita ad esibirsi i cantautori ritenuti più interessanti tra gli emergenti o già presenti sulla scena italiana. Ad impreziosire la manifestazione la presenza del cantautore uruguaiano e Premio Oscar Jorge Drexler. Durante le tre serate si potrà assistere a diversi inediti omaggi: nel 100° anno dalla nascita e nel 40° dalla scomparsa, non poteva mancare quello al cantautore, poeta e attore francese Georges Brassens che sarà ricordato dal comico, cabarettista e cantante Alberto Patrucco; e poi alle canzoni dello storico duo Battisti-Mogol, di cui uno internazionale proposto dalla cantautrice catalana Rusó Sala assieme alla cantautrice francese Sighanda, quindi dal duo Setak & Locasciulli e dalla collaborazione nata per l’occasione tra la musicista e cantante Simona Colonna e la cantautrice, attrice e conduttrice televisiva Ambra Pintore.

Come di consuetudine alcuni amici passeranno a trovare il Club Tenco tra questi il fisarmonicista Gianni Coscia (che ritirerà il Premio i Suoni della canzone) e l’attore e conduttore Claudio Bisio che si esibiranno nel divertente ruolo di prestigiosi e divertenti tappabuchi, classica trovata del Tenco per riempire i vuoti tra un set e l’altro. Prosegue, inoltre, la seconda edizione del Premio Yorum dedicato all’omonima band turca impegnata sia politicamente che socialmente e perseguitata dal regime di Erdogan, che ne ha proibito qualunque concerto e ha incarcerato alcuni dei suoi membri, di cui tre di questi sono morti dopo quasi un anno di sciopero della fame. Quest’anno andrà al cantante e attore ungherese Áron Molnár, fondatore del Movimento noÁr, che ha l’obiettivo di portare un cambiamento positivo attraverso il potere dell’arte, del dialogo e dell’azione.

Non potrebbe esserci rassegna esaustiva senza gli appuntamenti pomeridiani con approfondimenti culturali, tavole rotonde, presentazioni di libri nella sede del Club Tenco e gli spettacoli alla Pigna alla ex chiesa Santa Brigida con esibizioni originali ed esclusive tra cui quelle di Alberto Patrucco l’artista e la musicista Sighanda e del cantautore Piero Brega che porterà in scena Uno splendido caos. Ad aprire la quattro giorni sarà la mostra di Sergio Staino, Sul fosco fin del secolo morente. Disegni e amori d’anarchie, ovvero l’esposizione delle tavole illustrate del libro Storie e amori d’anarchie (Squilibri), con Mimmo Ferraro, Sergio Secondiano Sacchi e Sergio Staino e musiche di Alessandro D’Alessandro.

La Rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco) di Sanremo è l’occasione in cui vengono consegnati sia i Premi Tenco (alla carriera) che le Targhe Tenco (votate dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti, esperti e critici musicali) e alla quale vengono invitati i nomi più interessanti della canzone d’autore nazionali ed internazionali. Nel corso degli anni la rassegna ha acquisito sempre più prestigio per le proposte e contenuti culturali e per la qualità dei nomi presenti con esibizioni esclusive e jam session assolutamente inedite. Sono stati protagonisti, tra gli altri, alla rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco): Fabrizio De André, Giorgio Gaber, Paolo Conte, Gino Paoli, Lucio Dalla, Roberto Vecchioni, Franco Battiato, Ivan Graziani, Roberto Benigni, Renato Carosone, Pierangelo Bertoli, Pino Daniele, Jovanotti. E ancora: da Joni Mitchell a Tom Waits, da Antonio Carlos Jobim a Lluis Llach, da Patti Smith a Caetano Veloso, a Nick Cave hanno reso il palcoscenico della rassegna, nel corso di quarant’anni, una fra le più prestigiose ribalte internazionali.

Ecco il programma in dettaglio:

Mercoledì 20 ottobre

Allo Spazio Espositivo Whisky a gogo, via Matteotti 230 (ore 18) sarà inaugurata la mostra di Sergio Staino, Sul fosco fin del secolo morente. Disegni e amori d’anarchie, ovvero l’esposizione delle tavole illustrate del libro Storie e amori d’anarchie. Gli avvenimenti e le canzoni che raccontano un’idea di libertà e di rivolta(Squilibri), con Mimmo Ferraro, Sergio Secondiano Sacchi e Sergio Staino. Il musicista Alessandro D’Alessandro presenta Musiche per l’anarchia e per l’amore.

Giovedì 21 ottobre

Sede Ex Stazione (ore 15): Relazione di Mirella Conenna: le traduzioni da Brassens di Fausto Amodei conFausto Amodei e Carlo Pestelli. A seguire Una canzone senza aggettivi, tavola rotonda, aperta al pubblico con giornalisti musicali, condotta da Francesco Paracchini, Paolo Talanca e Marinella Venegoni.

Chiesa Santa Brigida. Spettacoli alla Pigna (ore 18): Fausto Amodei e Carlo Pestelli: le versioni in italiano e dialetto torinese di Brassens di Fausto Amodei

Teatro Ariston (ore 21): La serata di inaugurazione della rassegna della canzone d’autore, come da qualche anno a questa parte, sarà dedicata ai vincitori delle Targhe Tenco 2021: Samuele Bersani (Cinema Samuele, disco assoluto), Madame (Madame, Opera prima e canzone singola per Voce, assieme ai co-autori Enrico Botta eDario Faini in arte Dardust), I Fratelli Mancuso (Manzamà, album in dialetto), Peppe Voltarelli (Planetario,interprete di canzoni) e Carlo Mercadante, produttore di “Ad esempio a noi piace Rino” che si è aggiudicato la Targa Tenco album a progetto. A chiudere la serata il Premio Tenco Enrico Ruggeri con un set esclusivo.

Venerdì 22 ottobre

Palafiori (ore 15.30) – Anche quest’anno il Club Tenco rinnova l’attenzione verso giovani e rinnova la collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Il neo Premio Tenco Enrico Ruggeri sarà, infatti, protagonista di un incontro con i ragazzi che parteciperanno ad Area Sanremo.

Ex – Chiesa Santa Brigida. Spettacoli alla Pigna (ore 18): Piero Brega porterà in scena Uno splendido caos

Teatro Ariston (ore 21): ad aprire la serata sarà il giovane eclettico cantautore Lucio Corsi, a seguire un omaggio internazionale alle canzoni di Mogol e Lucio Battisti con la cantautrice catalana Rusó Sala assieme alla cantautrice francese Sighanda, mentre il comico, cabarettista e cantante Alberto Patrucco ricorderà Georges Brassens. Ma la seconda giornata è anche la serata dell’interprete che ha vinto ben 6 Targhe Tenco e un Premio Tenco, ovvero Fiorella Mannoia, risultato che è condiviso solamente con Fabrizio De André e Paolo Conte. Ad accompagnare la Mannoia sarà il pianista Danilo Rea.

Venerdì sarà anche il momento dell’esibizione del Premio Tenco internazionale Marisa Monte, cantante, compositrice e produttrice discografica brasiliana che ha pubblicato lo scorso luglio “Portas”, il nuovo album a 10 anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio, e del cantautore uruguaiano Jorge Drexler, Premio Oscar nel 2004 con la canzone “Al otro lado del río” per il film I diari della motocicletta. A ritirare il Premio Tenco, nella stessa sera, anche il cantautore, regista, sceneggiatore e scrittore Paolo Pietrangeli e il Premio Tenco operatore culturale Pere Camps, promotore di musica e direttore del festival di musica Barnasants, da lui fondato.

Sabato 23 ottobre

Sede Ex Stazione (ore 15.00). La terza giornata della Rassegna si aprirà con la presentazione del libro di Alberto Patrucco e Laurent Valois AbBRASSENS (Paginauno) con Alberto Patrucco e Daniele Caldarini. A seguire, il secondo appuntamento con Una canzone senza aggettivi: tavola rotonda, aperta al pubblico con docenti universitati appassionati Franco Fabbri, Ferdinando Fasce, Emanuele Felice e Luigi Manconi.

Per gli spettacoli alla Pigna, all’Ex – Chiesa Santa Brigida (alle 18): Alberto Patrucco si esibirà con all’artista e musicista Sighanda in Canzoni di Brassens in versione francese e italiana con Daniele Caldarini, Alessandro D’Alessandro, Michele Staino.

Teatro Ariston (ore 21): nell’ultima delle tre serate sarà la giovane cantautrice brindisina Senza_Cri, anche lei arrivata dal Tenco Ascolta, ad esibirsi per pima. Sarà poi la volta del Premio Yorum al cantante e attore ungherese Áron Molnár e di un altro particolare omaggio a Mogol nel giorno in cui ritirerà il Premio Tenco. Si tratta di un doppio set acustico: quello del collaudato duo cantautorale formato dal musicista abruzzese Setak e dal popolare Mimmo Locasciulli e delle due musiciste Simona Colonna e Ambra Pintore. A chiudere la Rassegna sarà il Premio Tenco Stefano Bollani con una delle sue originali e strepitose performance.

In questi tre giorni Gianni Coscia (giovedì 21 e venerdì 22 ottobre) e Claudio Bisio (sabato 23 ottobre) saranno protagonisti di speciali incursioni sul palco. Presenta le serate Antonio Silva. La conduzione dei pomeriggi è di Steven Forti. La regia è affidata a Arturo Minozzi e Giuseppe Marco Albano.

La Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco 2021) è organizzata dal Club Tenco con il contributo del Comune di Sanremo, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Regione Liguria, Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, Coop Liguria, Coop Italia, Confcommercio di Imperia, Novamont S.p.A., Royal Hotel, B&B Fiori di Sanremo, Giorgi Srl e S&P Services SRLS, in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 21 al 23 ottobre. Per info www.clubtenco.it. I biglietti sono acquistabili in prevendita presso il sito del Teatro Ariston (www.aristonsanremo.com).