Sanremo, al Bay Club va in scena la festa di Halloween ispirata alla serie Squid Game

Sanremo. Secondo le nuove linee guida dettate dal Governo, i locali da ballo invernali hanno ottenuto la possibilità di riaprire con il 50% della capienza pre Covid, cifra che per la maggior parte di essi risulta inaccettabile, in quanto non consente di sostenere i costi di gestione.

Il Bay Club, in seguito a questo provvedimento, ha deciso di prolungare la propria stagione estiva, iniziata in grande ritardo durante il weekend di Ferragosto, nel mese di ottobre, approfittando del clima favorevole e supportato da qualche sistema utile a riscaldare gli ambienti completamente all’aperto.

Nei giorni scorsi è arrivata un annuncio speciale dai canali del locale in corso Trento Trieste: la stagione si concluderà nella notte del 31 ottobre, con un’edizione di “Halloween Open Air” ispirata alla serie Netflix del momento, Squid Game.

Difficile immaginare una notte del genere storicamente caratterizzata da ambienti invernali, cupi e decorati con allestimenti a tema, in un luogo totalmente all’aperto. Le abitudini tuttavia sono cambiate in molti ambiti in seguito alla pandemia, festeggiare Halloween al aperto potrebbe diventare un nuovo “trend” che altri locali in Italia stanno pensando di seguire.

Le condizioni atmosferiche saranno determinanti per la realizzazione dell’evento, che in caso di pioggia verrà annullato, mentre il problema della temperatura sarà fronteggiato esattamente come nel mese di ottobre.

Non sarà necessario esibire il Green pass, ma si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato non solo allo stile del locale, ma anche alla notte del 31 ottobre.