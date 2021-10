Sanremo. I carabinieri hanno denunciato a piede libero due albanesi residenti a Sanremo per lesioni, porto di coltello, minaccia aggravata e violenza privata per aver aggredito stamane in via Roma un francese di circa 30 anni, anch’egli residente nella città di fiori.

Stando a quanto ricostruito dai militari dell’Arma, i tre avrebbero avuto una discussione al culmine della quale i due albanesi hanno picchiato il francese, che per scappare è entrato in un locale, chiudendosi nel bagno da dove ha chiamato il 112.

Foto 2 di 2



L’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti. Non ha riportato ferite gravi.