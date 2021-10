Sanremese Calcio, settore giovanile: i risultati del weekend

Sanremo. Quarta giornata per il campionato Juniores Nazionali e prima uscita ufficiale per le Under impiegate nei campionati giovanili agonistici. Se per la Juniores è arrivata una larga e prevedibile sconfitta contro la corazzata Sestri Levante, dalle altre partite sono giunte tre vittorie ed un pareggio.

Questo il riepilogo delle gare:

Juniores: Sestri Levante – Sanremese 6 – 0

Formazione: La Cava, Zinghini (82′ D’Abrosca), Praticò, Urgnani, Ialacqua, Di Zio, Palombo (46′ Cappello), Colombi (56′ Moglan), Gaglioti (46′ Manno), Elettore, Coccoluto. A disp.: Arangio Febbo, Bastita, Cirillo

Under 17: Ventimiglia – Sanremese 3 – 3 (Viel, Boeri, Di Zio)

Formazione: Arangio Febbo, Ialacqua, Fareri (46′ Ben Belgacem), Praticò, Di Zio, Stamilla (59′ Revera), Cappello, Pavone, Viel, Colombi, Boeri (48′ Cirillo). A disp.: Belgrano, Bucarelli, Morel

Under 16: Sanremese – Taggia 3 – 0 (Lodovici, Castelli, Condoluci)

Formazione: Vieni, Attene (77′ Santarsiero), Bellante (68′ Di Nicola), Materazzi, Pasquali (41′ Delecourt), Gramegna (41′ Paglieri), Lodovici (58′ Macaluso), Berruti (41′ Condoluci), Camerino, Martelli (41′ Catelli), Moglan. A disp.: Faissola, Somma

Under 15: Sanremese – Ventimiglia 6 – 0 (3 Caporusso, autorete, Cavallero, D’Orazio)

Formazione: Faissola (59′ Landi), Pomante (62′ Cognolato), Fazio (64′ Lojewski), Falcone, Druta (60′ Druta), Ferrante, Romeo, Fidanza (54′ Frau), Caporusso (65′ Mulattieri), Ansaldi (48′ D’Orazio), Cavallero.

Under 14: Vallecrosia Academy – Sanremese 0 – 16 (3 Chiarini, 2 Ndiaye, 2 Cipriani, 2 Caruso, 2 Visconti, Nuvolone, Toscano, Andreoli, Condoluci, autorete)

Formazione: Lonegro (36′ Gonzalez), Murzio (36′ Marku), Agnelli (36′ Andreoli), Alessi (36′ Fareri), Kopliku, Toscano, Nuvolone (36′ Caruso), Chiarini, Cipriani (36′ Visconti), Ndiaye (36′ Nutricati), Condoluci.