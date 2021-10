San Biagio della Cima, rinviata la manifestazione "Senza freni per Marika" - Riviera24

San Biagio della Cima. Il comitato organizzatore, composto dal Motoclub Enduro Sanremo e dalla asd Rallyterapia, insieme alle decine di volontari che hanno sposato il progetto, è costretto ad annunciare il rinvio a data da destinarsi della manifestazione “Senza freni per Marika” che avrebbe dovuto aver luogo questa domenica a San Biagio della Cima.

«Le autorità hanno purtroppo comunicato solo martedì che non avrebbero rilasciato i necessari permessi in tempo. A breve saranno forniti aggiornamenti sulla nuova data e, verosimilmente, anche della nuova sede dell’evento, stanti le oggettive difficoltà del piccolo borgo di San Biagio della Cima. Gli organizzatori, gli sponsor, gli amici, i piloti, e soprattutto Marika insieme ai tanti ragazzi speciali invitati, pur rattristati da questo nuovo rinvio, non vedono l’ora di trovarsi tutti insieme per dare vita ad un evento ancora più bello!» – dicono gli organizzatori.